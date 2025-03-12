روسيا: ندعم استئناف الاتفاق النووي الإيراني وفق الصيغة الأصلية

(وكالات)

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تؤيد استئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي الإيراني وفق الصيغة التي نص عليها الاتفاق الأصلي، والذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي.

وفي مقابلة صحفية مع المدونين أندرو نابوليتانو ولاري جونسون وماريو نوفال، أوضح لافروف أن بلاده ناقشت مع واشنطن الوضع في الخليج، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "نحن نؤيد استعادة الاتفاق الأصلي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب، ونجري مشاورات مع الأوروبيين في هذا الصدد، لكن علينا أن نرى كيف ستتطور الأمور".

ورغم تأييد موسكو لاستئناف الاتفاق، أعرب لافروف عن قلقه من وجود مؤشرات على أن واشنطن تسعى إلى فرض شروط سياسية جديدة، مثل إلزام إيران بالخضوع لتفتيش إضافي للتأكد من عدم دعمها لجماعات في العراق ولبنان وسوريا. وأكد أن "هذا الخيار لن ينجح على الأرجح".

وأشار الوزير الروسي إلى أن جميع دول الخليج تمتلك نفوذًا خارج حدودها، من خلال تنفيذ برامج إنسانية واقتصادية والتوسط في القضايا الإقليمية، لا سيما في شمال إفريقيا.

وتابع قائلاً: "لذلك، فإن السيناريو الذي يُمنح فيه الجميع، باستثناء إيران، الحق في التأثير على المنطقة هو أمر غير واقعي".



وتم توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 بين إيران وكلّ من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، حيث نص على رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. لكن في مايو 2018، انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا، والتخلي عن القيود المفروضة على البحث النووي ومستوى تخصيب اليورانيوم.