الخيول والحمير.. سلاح روسيا لمواجهة مسيرات أوكرانيا

وكالات

لجأت القوات الروسية إلى استخدام الحمير والخيول لنقل الإمدادات والجنود، في ‏محاولة لتجنّب رصد وضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي أثبتت فاعليتها ‏في كشف وتدمير المركبات المدرعة والآليات قرب الخطوط الأمامية، وفقا لتقرير ‏نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".‏

ومع تطور تقنيات الطائرات المسيرة، هرعت كل من روسيا وأوكرانيا إلى التكيف ‏مع هذه التغيرات، حيث استثمر البعض في معدات متقدمة مثل الليزر وأنظمة ‏التشويش الإلكترونية، بينما لجأ آخرون إلى أساليب أبسط مثل استخدام البنادق ‏لإسقاط المسيرات، أو تثبيت شبكات معدنية فوق المركبات لحمايتها.‏

في المقابل، يستخدم الجيش الأوكراني عربات يدوية لنقل الإمدادات والجرحى، ‏حيث تسحب هذه العربات يدوياً لتجنّب استهداف المركبات من قبل المسيرات ‏الروسية.‏

ويرى الخبراء أن عودة استخدام الحمير والخيول على الجبهة الأوكرانية ليست ‏خيارا استراتيجيا، بل حل اضطراري فرضته الظروف.‏

وصرّح الجنرال الروسي فيكتور سوبوليف لوسيلة إعلام موالية للكرملين قائلا: ‏‏"في ظل نقص الإمدادات، من الطبيعي استخدام الحمير والخيول في نقل اللوازم. ‏فمن الأفضل أن يُقتل حمار على أن نخسر جنديين داخل مركبة تحمل الضروريات ‏اللازمة للقتال". ‏