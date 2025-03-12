محافظة اللاذقية تقيم مراسم عزاء لضحايا أحداث الساحل السوري

دمشق - (د ب أ)

أعلنت محافظة اللاذقية، اليوم الأربعاء، إقامة مراسم عزاء لضحايا الأحداث الأخيرة من رجال الأمن والجيش والمدنيين.

وقالت المحافظة، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) ، إن "مراسم العزاء تبدأ اليوم في جامعي حورية والإمام الحسين في دمسرخو، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الواحدة ظهراً، وحتى الساعة الرابعة عصرا".

وأضافت المحافظة أنها "تشارك أسر الشهداء حزنهم"، معبرة عن تقديرها الكبير لـ "تضحياتهم في سبيل الوطن".

وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك منذ يوم الخميس الماضي إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق.

وأعلنت تلك المجموعات في بيان أنها تريد "تحرير" سوريا من القيادة الحالية، وأسفرت المواجهات عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين .