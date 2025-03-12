روسيا ترد على بيان جدة: ندرس مقترح الهدنة في أوكرانيا

(وكالات)

صرح القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم بعد تحديد موعد أو مكان لعقد قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وألمح الكرملين، في بيان إلى إمكانية تنظيم مكالمة هاتفية بين الرئيسيين بسرعة إذا دعت الحاجة.

وفيما يخص الجهود الدبلوماسية بشأن الحرب في أوكرانيا، شدد الكرملين على ضرورة عدم التسرع في الرد على مقترح الهدنة، مشيرًا إلى أنه لا يزال ينتظر اطلاعًا رسميًا من الجانب الأميركي حول تفاصيل هذا المقترح.

وأوضح الكرملين أنه يدرس بعناية التصريحات الصادرة عقب المحادثات الأميركية الأوكرانية التي جرت في السعودية، في إشارة إلى تقييم موسكو المستمر للجهود الدبلوماسية الجارية حول الأزمة الأوكرانية.

كما أعلنت موسكو أن قواتها استعادت السيطرة على بلدات في منطقة كورسك وتواصل تحقيق تقدم عسكري ناجح على الجبهات.



وكانت واشنطن قد أعلنت موافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا لمدة 30 يومًا وذلك بعد اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين بالمملكة استمر لمدة 8 ساعات.