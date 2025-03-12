بعد تصادم سفينتين في بحر الشمال.. السلطات: تأثير بقعة الوقود "محدود"

(وكالات)

شهد بحر الشمال حادث تصادم بين سفينة الشحن ستينا إيماكيوليت وناقلة الوقود البرتغالية سولونج، ما أدى إلى تسرب وقود الطائرات واشتعال النيران في السفينتين. ورغم الحادث، أكدت الشركة المشغلة للسفينة أن تأثير بقعة الوقود "محدود".

وأوضحت شركة كرولي البحرية، المسؤولة عن تشغيل السفينة، أن حجم التسرب من وقود جيت إيه 1 لا يزال غير واضح، إلا أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الوقود تبخر بفعل الحرائق التي اندلعت على متن السفينتين، وفقًا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه النيران مشتعلة في الناقلة سولونج، أكدت التقارير أن السفينة المنكوبة تنجرف قبالة سواحل يوركشير البريطانية دون خطر الغرق.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت شركة إرنست راس، المالكة للناقلة، أن شرطة هامبرسايد اعتقلت قبطان السفينة، وذلك بعد اختفاء أحد أفراد الطاقم وافتراض وفاته عقب توقف عمليات البحث والإنقاذ مساء الاثنين.

ويخضع القبطان البالغ من العمر 59 عامًا للتحقيق بتهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.