حماس تعلن بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامبة حماس اليوم الأربعاء، بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، أن الحركة تتعامل وتتعامل بكل مسؤولية وإيجابية، في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن.

وأضاف حازم قاسم: "نأمل أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى".

وفي الشأن ذاته أوضح المتحدث أيضا باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن الاحتلال تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وهذا يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب .

وتابع عبد اللطيف القانوع: "حركة حماس قدمت مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض وهي على ذلك لإلزام الاحتلال بالاتفاق وإنجاز مطالب شعبنا".

وأكد المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: "ننتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب".