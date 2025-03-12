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وزير الخارجية يُؤكد ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا في مدى زمني مُحدد

07:55 ص الأربعاء 12 مارس 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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كتب- محمد فتحي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الثلاثاء، هنا تيته الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على توليها منصبها.

وأضاف أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون معها بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أكد على مواصلة مصر لجهودها فى مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبى/الليبى، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

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