تنفيذا لتوجيهات ترامب.. واشنطن تعلن انتهاء حظر المساعدات العسكرية مع كييف



وكالات

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، اليوم الأربعاء، انتهاء حظر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

ورفعت إدارة ترامب تعليقها للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا، بعدما أعلنت كييف انفتاحها على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون الثلاثاء بعد محادثات في المملكة العربية السعودية.

وكانت الإدارة الأمريكية قررت الأسبوع الماضي، تعليق المساعدة الأمريكية لأوكرانيا وتبال المعلومات الاستخبارية بعد أيام من جدال الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي والرئيس ترامب حول الحرب في اجتماع متوتر في البيت الأبيض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قاد الوفد الأمريكي إلى المحادثات في جدة، إن واشنطن ستقدم عرض وقف إطلاق النار إلى الكرملين، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المتوقع أن يسافر المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، هذا الأسبوع إلى موسكو، حيث قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لشخص مطلع على الأمر ولكنه غير مخول بالتعليق علنا. وحذر هذا الشخص من أن الجدول الزمني قد يتغير.