تحرير 155 رهينة ومقتل 27 مسلحا اختطفوا قطارا في باكستان



وكالات

قال مصدر أمني باكستاني، اليوم الأربعاء، إنه تم تحرير 155 رهينة، من بين أكثر من 450، وقتل 27 مسلحا انفصاليا خلال عملية تحرير رهائن احتجزوا داخل قطار في منطقة بلوشستان.

وتواصل قوات الأمن عملياتها لتحرير الركاب المتبقين، والذين ربما بلغ عددهم 450 شخصا وقت هجوم المسلحين.

ولم يعرف بعد العدد الدقيق للمتطرفين المتورطين في الهجومـ، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت التقارير أيضا أن 17 رهينة محررا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي "رعاية طبية طارئة".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المهاجمين قادوا القطار إلى منطقة نائية بالقرب من الحدود مع أفغانستان وإيران.

وبعد بدء العملية الخاصة لتحرير الرهائن، انقسم المسلحون إلى مجموعات صغيرة. ونقلت قناة "جيو" المحلية عن مصادر في قوات الأمن أن المتطرفين يستخدمون الهواتف الفضائية ويحافظون على الاتصال مع منظمي الهجوم المزعومين المتواجدين في أفغانستان.

وتزداد تعقيدات العملية بسبب استخدام المسلحين للرهائن كدروع بشرية، بحسب ما ذكرته القناة التلفزيونية.

وكان مسلحون من جماعة جيش تحرير بلوشستان احتجزوا، الثلاثاء، 450 راكبا من قطار في باكستان كان متجها من مدينة كويتا (عاصمة إقليم بلوشستان) إلى مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

وقام المسلحون الإنفصاليون بتفجير مسارات السكك الحديدية ثم فتحوا النار على القطار، إذ أصيب سائق القطار.

وخلال الهجوم وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد أمن القطار والمسلحين.

وبينما أعلنت حركة تحرير بلوشستان مسؤوليتها، طالبت بالإفراج خلال 48 ساعة عن السجناء السياسيين والنشطاء والمفقودين البلوش الذين زعمت أنهم اختطفوا على يد الجيش الباكستاني.

وقالت الحركة: "حركة تحرير بلوشستان مستعدة لتبادل الأسرى، إذا لم تلب مطالبنا خلال الفترة المحددة، أو إذا حاولت دولة الاحتلال القيام بأي عمل عسكري خلال هذه الفترة، فسيتم تحييد جميع أسرى الحرب وتدمير القطار بالكامل".

وأضافت الحركة، التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوشستان الواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، أن من بين الرهائن أفراد من الجيش الباكستاني ومسؤولين أمنيين آخرين كانوا في إجازة.

من جهة أخرى، قال رانا ديلاوار، ضابط في الشرطة المحلية: "لا يزال القطار المتضرر في موقعه، والمسلحون يحتجزون الركاب".

وأضاف: "شنت قوات الأمن عملية واسعة النطاق"، مشيرا إلى نشر طائرات هليكوبتر وقوات خاصة.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي الهجوم، وأشاد بالجيش لإنقاذه أكثر من 100 راكب.

وقال: "إن من يهاجمون الركاب الأبرياء هم أعداء للبلاد".

وأضاف: "إن قوات العدو تتآمر لزعزعة استقرار البلاد من خلال الإرهاب في بلوشستان".

ويعد جيش تحرير بلوشستان أكبر الجماعات التي تقاتل الحكومة منذ عقود، متهمة إياها باستغلال موارد بلوشستان الغنية بالغاز والمعادن بشكل غير عادل.

وشهد الصراع هجمات متكررة ضد الحكومة والجيش الباكستاني في المنطقة.