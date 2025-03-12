البيت الأبيض: ترامب هو المفاوض الرئيسي ووضع زيلينسكي في مكانه



وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب أوقف زيلينسكي عند حده، إذ أوضح له أن واشنطن جادة للتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد في أوكرانيا.



وأضافت المتحدثة: "ترامب هو المفاوض الرئيسي والأساسي، وهو الذي تمكن من وضع زيلينسكي في مكانه الحقيقي وأخبره أن الجانب الأمريكي جاد فعلا بخصوص تحقيق اتفاق سلام طويل الأمد.

ونحن راضون للغاية عن كيفية انتهاء الصفقة التي تم التوصل إليها اليوم مع الأوكرانيين.

ونأمل أن يستمر هذا لفترة طويلة وإلى الأبد - هذا هو هدف الرئيس ترامب، ونأمل أن نتمكن من تحقيق هذا الهدف".

في الوقت نفسه، أشارت ليفيت إلى أنها لم تتلق معلومات بخصوص رد فعل روسيا على الاتفاقات التي تمت مناقشتها في جدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقالت: "لم أتلق أي معلومات حول ذلك. أعلم فقط أن وزير الخارجية [ماركو] روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز يعملان بشكل جدي فعلا في هذا المجال".

وتابعت: "من الواضح أن الرئيس [ترامب] منخرط جدا في هذا العمل. ويتم إطلاعه طوال اليوم على الوضع المترتب في العربية السعودية".

ويشار إلى أن مدينة جدة شهدت أمس الثلاثاء، محادثات أمريكية- أوكرانية، وفي ختامها نشر زيلينسكي بيانا مشتركا، وفقا لروسيا اليوم.