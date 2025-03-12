بعد انتهاء مهلة إدخال المساعدات لغزة.. الحوثيون يعلنون استئناف الهجمات البحرية

وكالات

أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وقال الحوثيون في بيان، إنه بعد انتهاء مهلة من 4 أيام لإعادة إدخال المساعدات لغزة، قرروا "استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن"، بحسب سكاي نيوز.

وحذر البيان من أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها".

وأضاف أن "سريان هذا الحظر يبدأ من ساعة إعلان البيان، ويستمر هذا الحظر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".

كان زعيم الحوثيين قد قال يوم الجمعة، إن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

وفي الأول من مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف استئناف الاتفاق، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.