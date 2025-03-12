إعلام: أمريكا وأوكرانيا لم تناقشا استقالة زيلينسكي بمحادثات جدة



وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، إن وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا لم يناقشا خلال المحادثات في جدة مسألة استقالة زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.

وقالت مراسلة قناة "فوكس نيوز" نانا ساجايا، إن المشاركين في المحادثات في السعودية لم يتطرقوا أيضا إلى موضوع إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.

والثلاثاء، عُقدت محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة، استمرت حوالي 9.5 ساعة، وفقا لروسيا اليوم.

ونتيجة للمحادثات، نُشر بيان مشترك يفيد بأن أوكرانيا مستعدة لقبول اقتراح الولايات المتحدة بوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما، بينما ستلغي واشنطن على الفور وقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية وتستأنف تقديم المساعدة إلى كييف.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إبرام اتفاقية شاملة في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحرجة، لتعزيز اقتصاد أوكرانيا.

ومن الجانب الأوكراني، شارك في الاجتماع رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيجا، ووزير الدفاع روستم عميروف.

ومن الجانب الأمريكي، شارك وزير الخارجية ماركو روبيو ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايكل والتز.