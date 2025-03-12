إعلان

ترامب: لا نريد إنفاق مئات المليارات على دعم أوكرانيا

02:34 ص الأربعاء 12 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا تريد الاستمرار في إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال ترامب، إن واشنطن تريد وقف الحرب، مضيفا: "نحن لا نريد صرف المليارات أو مئات المليارات من الدولارات"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار، ولم يكن هناك أي سبب للحرب، وهذه الحرب ما كان لها أن تحدث لو كنت رئيسا".

وأعلن ترامب عن "لقاء كبير مع روسيا غدا، ونأمل في أنه ستكون هناك مناقشات رائعة".

كما أعرب ترامب عن أمله في تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي ذلك في أعقاب إتمام المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية، يوم الثلاثاء، إذ أعلن الجانبان عن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في حال موافقة روسيا على مثل هذه الخطوة، واستعدادها لتوقيع اتفاق الثروات الطبيعية مع الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب ترامب يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية دعم أوكرانيا أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: لو كنت رئيسا للزمالك اليوم لاتخذت هذا القرار (خاص)
استقبال إنفانتينو ومتابعة فطار المطرية.. ماذا فعل وزير الرياضة بالتزامن مع أزمة القمة؟ (صور)
أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تصل لقسم شرطة مدينة نصر.. ما القصة؟