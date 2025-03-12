ترامب: لا نريد إنفاق مئات المليارات على دعم أوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا تريد الاستمرار في إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال ترامب، إن واشنطن تريد وقف الحرب، مضيفا: "نحن لا نريد صرف المليارات أو مئات المليارات من الدولارات"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار، ولم يكن هناك أي سبب للحرب، وهذه الحرب ما كان لها أن تحدث لو كنت رئيسا".

وأعلن ترامب عن "لقاء كبير مع روسيا غدا، ونأمل في أنه ستكون هناك مناقشات رائعة".

كما أعرب ترامب عن أمله في تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي ذلك في أعقاب إتمام المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية، يوم الثلاثاء، إذ أعلن الجانبان عن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في حال موافقة روسيا على مثل هذه الخطوة، واستعدادها لتوقيع اتفاق الثروات الطبيعية مع الولايات المتحدة.