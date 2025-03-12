هل أوكرانيا مستعدة لوقف كامل لإطلاق النار؟

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، عن موافقة أوكرانيا على وقف كامل لإطلاق النار على امتداد خط التماس.



وقال زيلينسكي: "كان هناك مقترح من الجانب الأمريكي بالذات القيام بالخطوة الأولى، لنحاول إحلال وقف كامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما، وليس فقط الضربات بالصواريخ والمسيرات والقنابل، وليس فقط في البحر الأسود بل وعلى امتداد الجبهة بأكملها".

وأضاف أن أوكرانيا توافق على هذا الاقتراح ونعتبره إيجابيا ونحن على استعداد للقيام بهذه الخطوة.

جاء ذلك في أعقاب إتمام المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية، إذ أعلن الجانبان عن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في حال موافقة روسيا على مثل هذه الخطوة، واستعدادها لتوقيع اتفاق الثروات الطبيعية مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته أعلنت الولايات المتحدة عن رفع القيود على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا وإنهاء تعليق المساعدات العسكرية لها.