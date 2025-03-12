حتى سبتمبر.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة



واشنطن - (أ ب)

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر، وسيرسله إلى مجلس الشيوخ قبل أيام من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.

كان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كبير من أعضائهم لتمرير مشروع تمويل الحكومة، وحصلوا عليه في تصويت مجلس النواب بنتيجة 217 مقابل 213.

وفي مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.

ويُعد هذا التشريع أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جي دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد التأييد.

وتقدم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن لويزيانا، بمشروع القانون متحديا الديمقراطيين لرفضه، مما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا فشل المشرعون في اتخاذ إجراء بشأن قرار التمويل المؤقت.

وقال جونسون: "الخلاصة هي أنه إذا رفض الديمقراطيون في الكونجرس دعم هذا القرار النظيف، فسيكونون مسؤولين عن كل جندي يفوته راتبه، وعن كل تأخير في الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين في إدارة أمن النقل، وعن كل تداعيات سلبية تنتج عن إغلاق الحكومة".