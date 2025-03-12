إعلان

أنجولا تخطط للتوسط في النزاع بين الكونغو وحركة "إم 23" المتمردة

01:30 ص الأربعاء 12 مارس 2025

أنجولا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أنجولا تخطط للتوسط في النزاع بين الكونغو وحركة "إم 23" المتمردة

لواندا - (أ ب)

أعلنت أنجولا الثلاثاء عن خطط للعمل كوسيط في النزاع بين الكونغو وحركة إم 23 المتمردة المدعومة من رواندا، وفقا لبيان صحفي نشر على الصفحة الرسمية لمكتب الرئيس الأنجولي.

وكان فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو، في أنجولا لمناقشة عملية سلام محتملة.

ووفقا للبيان الصحفي، ستبدأ أنجولا في إجراء اتصالات مع كل من الحكومة الكونغولية ومتمردي حركة إم 23 على أن يتم إجراء مفاوضات مباشرة في الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إلغاء العديد من محادثات السلام التي استضافتها أنجولا والتي سبق أن استبعدت حركة إم23 وركزت بدلا من ذلك على داعميها الروانديين.

جدير بالذكر أن إم 23 واحدة من بين حوالي 100 جماعة مسلحة تتنافس على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن بالقرب من الحدود مع رواندا، في صراع تسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 7 ملايين شخص.

ويتلقى المتمردون الدعم من حوالي 4000 جندي من رواندا المجاورة، وفقا لخبراء أممين، وقد تعهدوا في بعض الأحيان بالزحف حتى عاصمة الكونغو، كينشاسا، التي تبعد أكثر من 1000 ميل.

وفي هجوم خاطف استمر ثلاثة أسابيع، سيطرت الحركة على مدينة جوما الرئيسية في شرق الكونغو واستولت على بوكافو، ثاني أكبر مدينة، الشهر الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنجولا النزاع بين الكونغو وحركة إم 23 حركة إم 23 المتمردة حركة إم 23 المدعومة من رواندا أنجولا تخطط للتوسط في النزاع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: لو كنت رئيسا للزمالك اليوم لاتخذت هذا القرار (خاص)
استقبال إنفانتينو ومتابعة فطار المطرية.. ماذا فعل وزير الرياضة بالتزامن مع أزمة القمة؟ (صور)
أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تصل لقسم شرطة مدينة نصر.. ما القصة؟