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وسط التوترات وواشنطن.. إيران تجري مناورات مع روسيا والصين قرب مضيق هرمز

01:27 ص الأربعاء 12 مارس 2025

زوارق ايرانية في مضيق هرمز

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طهران - (أ ب)

أجرت الصين وإيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة الثلاثاء في الشرق الأوسط، في استعراض للقوة في منطقة لا تزال مضطربة بسبب برنامج طهران النووي الذي يتوسع بسرعة.

وجرت المناورات المشتركة، التي أطلق عليها اسم "حزام الأمن البحري 2025"، في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو المصب الضيق للخليج الذي يمر عبره خُمس النفط الخام المتداول في العالم.

وقد شهدت المنطقة المحيطة بالمضيق في الماضي احتجاز إيران لسفن تجارية وشن هجمات مشتبه بها في الفترة التي تلت انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

وتمثل مناورات العام الجاري مناورات العام الخامس الذي تشارك فيها الدول الثلاث.

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