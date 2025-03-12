لأول مرة منذ نحو 80 عامًا.. دروز سوريون يزورون قبورًا في إسرائيل

وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه لأول مرة منذ عام 1947 سيزور قريبا نحو 100 درزي سوري قبور شخصيات دينية درزية داخل إسرائيل.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستوثق العلاقة مع سكان الجنوب السوري وستبدأ يوم 16 من الشهر الجاري بخطة عمل الدروز في بلدات الجولان.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر بدء ترميم البنى التحتية في القرى الدرزية السورية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تشكيل هيئة مشتركة مع منسق أعمال الحكومة بالضفة الغربية للتواصل مع الدروز السوريين قرب الحدود.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للدفاع عن جرمانا الدرزية بريف دمشق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لما أسماه "النظام الإسلامي المتطرف في سوريا" بإيذاء الدروز.

وفي وقت سابق، طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا بشكل كامل، وفق ما ذكره التلفزيون السوري الرسمي.

وأكد نتنياهو، أن حكومته لن تسمح للجيش السوري أو القوات التابعة لهيئة تحرير الشام بدخول المناطق الواقعة جنوبي العاصمة دمشق.

وجدد نتنياهو، تأكيده على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في الجنوب السوري، مشددا على أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديد يواجهه الدروز.