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أمريكا.. تحطم مروحية طبية ومقتل 3 أفراد على متنها في ميسيسيبي

01:04 ص الأربعاء 12 مارس 2025

تحطم مروحية طبية في ميسيسيبي

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كانتون (أمريكا) - (أ ب)

سجلت مروحية طبية تحطمت في منطقة غابات بولاية ميسيسيبي الأمريكية "مشكلة في التحكم في الطيران" قبل وقت قصير من تحطمها الاثنين، مما أسفر عن مقتل جميع الأفراد الثلاثة الذين كانوا على متنها، حسبما ذكرت سلطات اتحادية.

وبحسب المكالمات اللاسلكية الصادرة من المروحية إلى قاعدة اتصالات الشركة التابعة لها كان الطيار سيحاول الهبوط في حقل، وذكرت السلطات أن المروحية تحطمت بعد وقت قصير بعد ذلك واندلعت النار بها.

وقال جيه تود إنمان عضو مجلس الأمن الوطني للنقل الثلاثاء، في إفادة إن المحققين عثروا على آثار في الأشجار تتوافق مع مروحة الطائرة التي اصطدمت بها.

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