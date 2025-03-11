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إيران: نجهز قائمة بأسماء إرهابيين أمريكيين لفرض عقوبات عليهم

11:49 م الثلاثاء 11 مارس 2025

نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري

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وكالات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، الثلاثاء، إن طهران تعمل على قائمة بأسماء أمريكيين متورطين بنشاطات إرهابية لفرض عقوبات عليهم.

وأكد الرئيس الإيراني، في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت التهديد. وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا يتأثر بالتهديدات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب يمكنه فعل ما يشاء.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه وجه مستشاريه بمحو إيران في حال قيام الأخيرة باغتياله.

وقال ترامب أثناء توقيعه على أمر تنفيذي بشأن فرض الضغط الأقصى على إيران: "إذا فعلوا ذلك، سيتم محوهم من الوجود، لقد وجهت تعليمات بأن يتم محوهم من الوجود إذا فعلوا ذلك، لن يتبقى هناك شيء"، وفقا لروسيا اليوم.

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إيران أمريكا فرض عقوبات إرهابيين أمريكيين
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