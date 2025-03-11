إعلام عبري: إسرائيل قسّمت جنوب سوريا إلى 3 مناطق لمنع سيطرة النظام

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك سيطرة نارية وقدرة على المراقبة في سوريا حتى العاصمة دمشق.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن 40 ألف مدني سوري يوجدون الآن في المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل في سوريا، موضحة أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن هناك الكثير من الخلايا الأمنية في سوريا.

وزعمت القناة العبرية، أن كل منزل سوري يحتوي على أسلحة والجيش مستعد لاحتمالية وقوع عمليات أمنية مفاجئة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيل قسم جنوب سوريا إلى 3 مناطق رئيسية.

وأوضحت، أن هدف التقسيم المناطقي في سوريا هو منع ترسيخ سيطرة النظام الجديد، كما يهدف أيضا لضمان القدرة على التحكم في عدة مستويات من الحدود وحتى دمشق.

وشددت القناة 12، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن التحرك بسوريا من دروس 7 أكتوبر وذلك عبر التحرك بشكل استباقي.