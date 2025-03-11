مستشار لترامب: الرئيس تراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي تراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا.

وقبل وقت قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يتطلع لخفض الرسوم الجمركية على كندا، مضيفا في حديثه إلى الصحفيين: "سأخبركم إذا قررت تفعيل قرار رفع الرسوم الجمركية على كندا إلى 50%".

وأكد ترامب، أن الأسواق المالية ستتأرجح صعودا وهبوطا، موضحا أنه ليس قلقا بشأن تراجع الأسواق المالية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أنه أصدر توجيهاته لوزير التجارة بفرض زيادة إضافية بنسبة 25% على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة سترتفع اعتبارًا من الثاني من الشهر المقبل، ما لم تقم كندا بإلغاء رسومها الجمركية.

وأضاف ترامب أن الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم الكندية ستصل إلى 50% بدءًا من الأربعاء، مطالبًا كندا بالتخلي الفوري عن رسومها الجمركية على الولايات المتحدة.

وختم تصريحاته بالقول إن الحل الوحيد للأزمة مع كندا هو أن تصبح الولاية الأمريكية رقم 51.