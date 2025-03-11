ترامب: شاهدت فيديوهات للطالب محمود خليل وهي سيئة للغاية وينبغي طرده

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته سترحل جميع المحرضين على الاحتجاجات في الجامعات، واصفا إياهم بأنهم "كارهون لبلادنا".

وأشار ترامب، إلى أنه شاهد فيديوهات للطالب الفلسطيني محمود خليل و"هي سيئة للغاية وينبغي طرده".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع هفنجتون بوست أن 14 نائبا أمريكيا وجهوا رسالة لوزيرة الأمن الداخلي، يدعون فيها للإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محمود خليل.

وكان اتحاد طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك، أفاد بأن عناصر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقلوا محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بالجامعة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اعتقلوا خليل من مقر إقامته الجامعي يوم السبت.