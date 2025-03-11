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الحوثيون يؤكدون استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية بالبحرين الأحمر والعربي

11:06 م الثلاثاء 11 مارس 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية يحيى سريع، الثلاثاء، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وأشار سريع، إلى أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها، موضحا أن الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.

وحيّا المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة.

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البحر الأحمر يحيى سريع الحوثيون السفن الإسرائيلية
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