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"سلامة النقل الأمريكي" يطالب بحظر بعض رحلات المروحيات بمطار واشنطن

10:19 م الثلاثاء 11 مارس 2025

مطار واشنطن

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واشنطن - (أ ب)

أوصى محققون اتحاديون، يبحثون عن سبب حدوث تصادم في يناير بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية بالقرب من واشنطن العاصمة، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصا، اليوم الثلاثاء، بحظر بعض رحلات المروحيات لتحسين السلامة، قائلين إن الوضع الحالي "يشكل خطرا لا يمكن تحمله".

وكانت مروحية عسكرية قد اصطدمت مع طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" أثناء اقترابها من مطار رونالد ريجان الوطني فوق نهر بوتوماك في 29 يناير، وكان من بين الضحايا 28 من أعضاء مجتمع للتزلج على الجليد.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني جينيفر هومندي إن المجلس قرر أن المسافة الفاصلة القائمة بين الطائرات والمروحيات في مطار ريجان الوطني "غير كافية وتشكل خطرا لا يمكن تحمله على سلامة الطيران".

وقالت هومندي إنها تشعر بالغضب والألم الشديد للعائلات الحزينة على فقد أحبائهم.

وأضافت "لا ينبغي أن تقع مأساة لكي يتم اتخاذ إجراء فوري".

وفقا للممارسة الحالية، يمكن أن تكون المروحيات والطائرات قريبة من بعضها البعض وتفصلهم مسافة 75 قدما أثناء الهبوط، وفقا لهومندي.

وقالت إن المحققين حددوا 15214 حالة تلقت خلالها الطائرات تنبيهات بشأن وجود مروحيات على مسافة قريبة منها خلال الفترة بين أكتوبر 2021 وديسمبر 2024.

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مطار واشنطن سلامة النقل الأمريكي حظر رحلات المروحيات
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