إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم نزع السلاح وطرد حماس

10:14 م الثلاثاء 11 مارس 2025

يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن كل الضغوطات التي تمارسها إسرائيل لضمان إطلاق سراح الأسرى مدعومة أمريكيًا بما يشمل الحصار على المساعدات الإنسانية.

وأكد كاتس، أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالبقاء في غزة فإما سيتم نزع السلاح وطرد حماس أو شن حملة مركزة لضمان رحيلها، مشددا على أن النشاط العسكري الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة سيتواصل حتى القضاء على المقاومين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حماس، أن الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل ما يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني.

وقالت الحركة، إن إغلاق المعابر يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود.

وأشارت إلى أن إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقلان جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار في قطاع غزة.

وطالبت حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الحركة استخدام المساعدات ورقة ابتزاز سياسي، مؤكدة أن هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس إطلاق سراح الأسرى نزع السلاح وطرد حماس وزير الدفاع الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خاص لمصراوي| أول تعليق من مرتضى منصور على انسحاب الأهلي من مباراة القمة
"غرامة 20 مليون وهبوط".. ماذا يحدث حال انسحاب الأهلي من الدوري؟