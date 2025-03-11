وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم نزع السلاح وطرد حماس

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن كل الضغوطات التي تمارسها إسرائيل لضمان إطلاق سراح الأسرى مدعومة أمريكيًا بما يشمل الحصار على المساعدات الإنسانية.

وأكد كاتس، أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالبقاء في غزة فإما سيتم نزع السلاح وطرد حماس أو شن حملة مركزة لضمان رحيلها، مشددا على أن النشاط العسكري الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة سيتواصل حتى القضاء على المقاومين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حماس، أن الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل ما يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني.

وقالت الحركة، إن إغلاق المعابر يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود.

وأشارت إلى أن إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقلان جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار في قطاع غزة.

وطالبت حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الحركة استخدام المساعدات ورقة ابتزاز سياسي، مؤكدة أن هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.