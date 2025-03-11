البث العبرية: نتنياهو قد يصادق على خطة العودة للقتال بغزة الأسبوع الجاري

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا بعد ظهر الغد يشارك فيه الوزراء من أعضاء مجلس الوزراء المصغّر وقادة الأجهزة الأمنية.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن من المرتقب أن يصادق نتنياهو خلال الأسبوع الجاري على خطة العودة للقتال في غزة.

ونقلت القناة 14 العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله إن كل الضغوطات التي تمارسها إسرائيل لضمان إطلاق سراح الأسرى مدعومة أمريكيًا بما يشمل الحصار على المساعدات الإنسانية.

وأكد كاتس، أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالبقاء في غزة فإما سيتم نزع السلاح وطرد حماس أو شن حملة مركزة لضمان رحيلها، مشددا على أن النشاط العسكري الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة سيتواصل حتى القضاء على المقاومين.