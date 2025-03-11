بعدما اتّهمتها بالتخابر لجهات أجنبية.. حماس ترد على الرئاسة الفلسطينية

وكالات

ردت حركة حماس على اتهامات الرئاسة الفلسطينية للحركة بالتخابر مع جهات أجنبية، الثلاثاء.

وقال القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني، إن حديث الرئاسة الفلسطينية أن حماس تتخابر مع جهة أجنبية "غير مقبول".

وطالب حنيني في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولا قبل اتهام الحركة بالتخابر.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعربت في بيان، عن استنكارها اتصالات حركة حماس مع جهات أجنبية دون تفويض وطني، مشيرة إلى أنها تعتبر ذلك تشتيتا للموقف الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الاتصالات تتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية.