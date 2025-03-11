إعلان

بعدما اتّهمتها بالتخابر لجهات أجنبية.. حماس ترد على الرئاسة الفلسطينية

09:53 م الثلاثاء 11 مارس 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ردت حركة حماس على اتهامات الرئاسة الفلسطينية للحركة بالتخابر مع جهات أجنبية، الثلاثاء.

وقال القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني، إن حديث الرئاسة الفلسطينية أن حماس تتخابر مع جهة أجنبية "غير مقبول".

وطالب حنيني في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولا قبل اتهام الحركة بالتخابر.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعربت في بيان، عن استنكارها اتصالات حركة حماس مع جهات أجنبية دون تفويض وطني، مشيرة إلى أنها تعتبر ذلك تشتيتا للموقف الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الاتصالات تتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس اتهام حماس بالخيانة حماس ترد على الرئاسة الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية حماس تتخابر مع جهة أجنبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خاص لمصراوي| أول تعليق من مرتضى منصور على انسحاب الأهلي من مباراة القمة
"غرامة 20 مليون وهبوط".. ماذا يحدث حال انسحاب الأهلي من الدوري؟