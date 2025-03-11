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الرئاسة الفلسطينية تتهم حماس بـ"التخابر" مع جهات أجنبية

09:48 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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وكالات
أعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، عن استنكارها اتصالات حركة حماس مع جهات أجنبية دون تفويض وطني، مشيرة إلى أنها تعتبر ذلك تشتيتا للموقف الفلسطيني.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الاتصالات تتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية.
في المقابل، ردت حركة حماس على الاتهامات، على لسان القيادي عبد الحكيم حنيني، إذ شدد على أن حديث الرئاسة الفلسطينية أن حماس تتخابر مع جهة أجنبية "غير مقبول".
وطالب حنيني في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولا قبل اتهام الحركة بالتخابر.

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