ترامب: سنلتقي الروس اليوم أو غدا ونأمل أن يوافقوا على وقف النار

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي إدارته سيجرون لقاء مع روسيا اليوم أو غدا، معربا عن أمله في أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأشار ترامب، أنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا لزيارة البيت الأبيض.

وأعلن زيلينسكي، أن كييف قبلت مقترح واشنطن بوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا لمدة 30 يوما برا وبحرا وعلى طول خط المواجهة.

وأكد زيلينسكي، أن واشنطن تتفهم حجج أوكرانيا وتقبل مقترحاتها، مشيرا إلى أنه يود أن يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المباحثات البناءة بين فريقي البلدين.

وشدد زيلينسكي، على أنه إذا وافقت روسيا على الهدنة ففي تلك اللحظة سيسود الهدوء فعليا.

وأشار زيلينسكي، إلى أن استئناف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا كان عاملا مهما في التوصل لاتفاق، مؤكدا أن كييف مستعدة للسلام وعلى موسكو إعلان موقفها من إنهاء الحرب أو مواصلتها.

وأوضح زيلينسكي، أن إدارته اقترحت على واشنطن هدنة جوية وبحرية وإجراءات حقيقية لبناء الثقة بما فيها إطلاق سراح أسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في جدة بالمملكة العربية السعودية تسير بشكل جيد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله إن أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار جزئيًا يمكن مراقبته في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفًا " ثم نرى كيف سيرد الروس".

وذكر المصدر، أن وقف إطلاق النار الجزئي سيشمل الضربات الجوية بعيدة المدى والهجمات في البحر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للهدنة غير واضح.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، المحادثات عالية المخاطر بين أوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.