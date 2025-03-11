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كاتس: عندما يفتح الجولاني عينيه كل صباح سيرانا نراقبه من جبل الشيخ

09:25 م الثلاثاء 11 مارس 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال جولة في جبل الشيخ جنوبي سوريا، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة.

وأشار كاتس، إلى أن "عندما يفتح الجولاني (الرئس السوري أحمد الشرع) عينيه كل صباح سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من جبل الشيخ وسيتذكر أننا هنا"

وأكد كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحافظ على المنطقة الآمنة وعلى جبل الشيخ وسيضمن أن تكون المنطقة الآمنة بجنوب سوريا منزوعة السلاح، مضيفا "سندافع عن سلامة الدروز في المنطقة".

وأوضح كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أمس 40 هدفا عسكريا في جنوب سوريا لتطبيق السياسة التي أعلن عنها لإحباط التهديدات ضد إسرائيل، مشددا على أن إسرائيل ستوثق العلاقة مع سكان المنطقة وستبدأ يوم 16 من الشهر الجاري بخطة عمل الدروز في بلدات الجولان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر بدء ترميم البنى التحتية في القرى الدرزية السورية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تشكيل هيئة مشتركة مع منسق أعمال الحكومة بالضفة الغربية للتواصل مع الدروز السوريين قرب الحدود.

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