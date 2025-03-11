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بعد موافقته على الهدنة.. زيلينسكي: ننتظر موقف روسيا من إنهاء الحرب أو مواصلتها

08:59 م الثلاثاء 11 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه إذا وافقت روسيا على الهدنة ففي تلك اللحظة سيسود الهدوء فعليا.

وأشار زيلينسكي، إلى أن استئناف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا كان عاملا مهما في التوصل لاتفاق، مؤكدا أن كييف مستعدة للسلام وعلى موسكو إعلان موقفها من إنهاء الحرب أو مواصلتها.

وأوضح زيلينسكي، أن إدارته اقترحت على واشنطن هدنة جوية وبحرية وإجراءات حقيقية لبناء الثقة بما فيها إطلاق سراح أسرى.

وأعلن زيلينسكي، أن كييف قبلت مقترح واشنطن بوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا لمدة 30 يوما برا وبحرا وعلى طول خط المواجهة.

وأكد زيلينسكي، أن واشنطن تتفهم حجج أوكرانيا وتقبل مقترحاتها، مشيرا إلى أنه يود أن يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المباحثات البناءة بين فريقي البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في جدة بالمملكة العربية السعودية تسير بشكل جيد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله إن أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار جزئيًا يمكن مراقبته في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفًا " ثم نرى كيف سيرد الروس".

وذكر المصدر، أن وقف إطلاق النار الجزئي سيشمل الضربات الجوية بعيدة المدى والهجمات في البحر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للهدنة غير واضح.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، المحادثات عالية المخاطر بين أوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

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