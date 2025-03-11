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أوكرانيا توافق على مقترح أمريكي لوقف النار مع روسيا لمدة 30 يومًا

08:50 م الثلاثاء 11 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن كييف قبلت مقترح واشنطن بوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا لمدة 30 يوما برا وبحرا وعلى طول خط المواجهة.
وأكد زيلينسكي، أن واشنطن تتفهم حجج أوكرانيا وتقبل مقترحاتها، مشيرا إلى أنه يود أن يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المباحثات البناءة بين فريقي البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في جدة بالمملكة العربية السعودية تسير بشكل جيد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله إن أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار جزئيًا يمكن مراقبته في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفًا " ثم نرى كيف سيرد الروس".

وذكر المصدر، أن وقف إطلاق النار الجزئي سيشمل الضربات الجوية بعيدة المدى والهجمات في البحر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للهدنة غير واضح.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، المحادثات عالية المخاطر بين أوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

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