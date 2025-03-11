حماس: الاحتلال هجّر 20 ألفًا من سكان مخيم جنين واعتقل أسرى محررون

وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الثلاثاء، إن الاحتلال يواصل سياساته الإجرامية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أنه لليوم 51 على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي على مدينة جنين ومخيمها.

وأشارت حماس، إلى أن الاحتلال هجر 20 ألفا من سكان مخيم جنين واعتقل العشرات بينهم أسرى محررون، مؤكدة أن عدوان الاحتلال مستمر على مخيم طولكرم حيث تم هدم عشرات المنازل.

وأكدت حماس، أن الاحتلال يواصل تغوله الاستيطاني في عموم الضفة الغربية، كما يصعد يوميا عمليات الاقتحام الهمجية خلال شهر رمضان.

وأوضحت حماس، أن الاحتلال يواصل عمليات هدم بيوت المواطنين ومحلاتهم التجارية في القدس والضفة الغربية، مشيرة إلى أن "المجرم نتنياهو" وحكومته الفاشية يحاولان تنفيذ مخططات الضم والتهجير وتغيير وطمس الحقائق التاريخية.

ولفتت حماس، إلى أن عدوان الاحتلال يستمر بالتزامن مع سياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها أجهزة السلطة.