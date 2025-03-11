بعد نقص إنتاج الأغنام.. تونس تصدر قرارًا بشأن "الأضحية" هذا العام

تونس تصدر قرارًا بشأن "الأضحية" هذا العام

تونس - (د ب أ)

قال ديوان الإفتاء في تونس اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك إلغاء لشعيرة الأضحية هذا العام، بعد خطوة مماثلة كانت اتخذتها المملكة المغربية لأسباب مناخية.

وبهذا القرار وضع ديوان الإفتاء حدا للجدل الدائر في تونس بشأن احتمال إلغاء شعيرة الأضحية بسبب النقص في إنتاج الأغنام بفعل الجفاف الذي ضرب البلاد لخمس سنوات متتالية.

وأعاد الديوان نشر رأيه في أزمة مماثلة قبل عامين ردا على سؤال "للغرفة الوطنية للقصابين" والمتعلق بإمكانية إلغاء عيد الأضحى للمحافظة على الثروة الحيوانية ولارتفاع أسعار الأضاحي.

وقال الديوان في رده إن الأضحية "شعيرة من شعائر الله" وهي "من أعظم العبادات وأجل الطاعات".

كما أشار إلى أنها "سنة مؤكدة داوم على فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم بها المسلم على قدر الاستطاعة".

ومن المتوقع أن تلجأ تونس الى الاستيراد لسد النقص في السوق الداخلية وتعديل الأسعار.

وكان ملك المغرب محمد السادس دعا مواطني المملكة إلى عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى بسبب "تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية".