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الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك تحت التهديد وافعَل ما تشاء

07:45 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني، في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت التهديد. وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا يتأثر بالتهديدات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب يمكنه فعل ما يشاء.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه وجه مستشاريه بمحو إيران في حال قيام الأخيرة باغتياله.

وقال ترامب أثناء توقيعه على أمر تنفيذي بشأن فرض الضغط الأقصى على إيران: "إذا فعلوا ذلك، سيتم محوهم من الوجود، لقد وجهت تعليمات بأن يتم محوهم من الوجود إذا فعلوا ذلك، لن يتبقى هناك شيء"، وفقا لروسيا اليوم.

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الرئيس الإيراني ترامب مفاوضات ايران وامريكا
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