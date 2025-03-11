البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن استمراره في دعم لبنان

( د ب أ )

أعلن مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل دنقزلي، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم الثلاثاء، استمرار البنك في دعم لبنان والقطاع الخاص فيه، والتزامه بزيادة الدعم بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وقال دنقزلي بعد اللقاء "تشرفت بلقاء دولة الرئيس سلام وعرضت له النشاطات التي يقوم بها البنك الموجود في لبنان منذ العام2017، وهو مستمر في عمله في دعم لبنان والقطاع الخاص فيه عن طريق التمويل وتقديم النصح والإرشاد إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للإصلاحات والمساعدة التقنية للقطاع الخاص".

وأضاف " استمعت إلى برنامج الرئيس سلام في ما يتعلق بتطبيق بالإصلاحات ، وقد أكد رئيس الحكومة على التزام حكومته باطلاق الإصلاحات المطلوبة ووضعها موضع التنفيذ، وهو واعٍ إلى أن التوصل إلى اتفاق على الإصلاحات يسمح للبلد بجذب المزيد من الاستثمارات والتمويل من المانحين الدوليين ومن المؤسسات المالية، كالبنك الأوروبي الملتزم بدعمه المستمر للبنان وبزيادة هذا الدعم بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.