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الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة

06:47 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قالت مفوضة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد يرفض بشدة أي محاولة لتغيير الوضع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

وأعربت كالاس عن ترحيبها بخطة إعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها مؤخرًا في قمة القاهرة، والتي تبنتها أيضًا منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت أن الخطة العربية لغزة تتضمن مناقشات جدية حول مستقبل القطاع، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل الحوار حول هذه الأفكار مع شركائه العرب.

وأكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين المستقبلية، مشيرة إلى أن غزة جزء لا يتجزأ منها، وأن الاتحاد سيعمل مع المجتمع الدولي لإعادة إعمار القطاع.

وشددت على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة أو ربطها بشروط، مؤكدة على أهمية رفع جميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات إلى القطاع.

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