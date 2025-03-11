14 نائبا أمريكيا يضغطون للإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

وكالات

أفاد موقع هفنغتون بوست أن 14 نائبا أمريكيا وجهوا رسالة لوزيرة الأمن الداخلي، يدعون فيها للإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محمود خليل.

وكان اتحاد طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك أفاد بأن عناصر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقلوا محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بالجامعة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي الأميركية اعتقلوا خليل من مقر إقامته الجامعي يوم السبت.