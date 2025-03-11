مصرع 16 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء انقلاب حافلة على طريق سريع بجوهانسبرج

(أ ب)

أعلنت وزارة النقل في جنوب أفريقيا مقتل 16 شخصا بعد أن خرجت حافلة عن السيطرة وانقلبت على طريق سريع في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من مطار جوهانسبرج الدولي، وهو ما أسفر أيضا عن سقوط بعض الركاب خارج المركبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كولين مسيبي، إن 12 شخصا لقوا حتفهم في موقع الحادث، بينما توفي أربعة آخرون في المستشفى. وأضاف أن التقارير تشير إلى أن 11 راكبا أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أن 24 آخرين أصيبوا بإصابات تراوحت بين متوسطة إلى خطيرة.

وقال ويليام نتلادي المتحدث باسم إدارة الطوارئ في مدينة إيكورهوليني: "عند وصولنا، وجدنا المصابين متناثرين عبر الطريق."

وأضاف نتلادي أن جثتين ظلتا عالقتين داخل الحطام، بينما تناثرت الحقائب اليدوية وصندوق غذاء وزجاجة ماء بين الحطام.

ووقع الحادث على طريق سريع بالقرب من مطار أو آر تامبو الدولي الرئيسي في جوهانسبرج.ولم يكن هناك أي أخرى متورطة في الحادث، ولم يتمكن المسؤولون حتى الآن من تحديد السبب.

ووفقا للمسؤولين، كانت الحافلة تنقل أشخاصا من بلدة كاتليهونج شرقي جوهانسبرج، وكانت على وشك الخروج من الطريق السريع عند وقوع الحادث.

ومن جهتها، قالت وزيرة النقل الجنوب أفريقية باربرا كريسي إنها "قلقة للغاية" لأن هذا هو ثالث حادث خطير لحافلات يقع خلال الأسبوع الماضي.

وأمرت مؤسسة إدارة حركة المرور على الطرق بعقد اجتماع مع جميع مشغلي الحافلات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تحسين سلامة الركاب.