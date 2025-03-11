ديوان نتنياهو: الإفراج عن 5 معتقلين لبنانيين كبادرة حسن نية

وكالات

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في إطار التنسيق مع واشنطن، وبمناسبة تولي الرئيس اللبناني الجديد منصبه، تم اتخاذ قرار بالإفراج عن خمسة معتقلين لبنانيين.

وأضاف ديوان نتنياهو أنه تم عقد لقاء في بلدة الناقورة بمشاركة ممثلين عن الجيش اللبناني والولايات المتحدة وفرنسا.

وأوضح الديوان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل ثلاث فرق عمل مشتركة بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة، على أن تتولى هذه الفرق مناقشة عدة مسائل أبرزها النقاط الحدودية الخلافية، الخط الأزرق، ومسألة المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل.