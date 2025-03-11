رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو ترامب لإعادة ترتيب أوضاع البلاد

وكالات

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي الرئيس إلى إعادة ترتيب الأوضاع في البلاد، مشيرًا إلى أن الفوضى الحالية هي نتيجة السنوات الأربع الماضية.

وأكد رئيس المجلس أن الأولوية الآن هي بدء عملية إصلاح الاقتصاد الأمريكي، معربًا عن ثقته في نجاح الاستراتيجية المطروحة لتحقيق ذلك.

وفي سياق آخر، انتقد رئيس مجلس النواب إدارة جامعة كولومبيا لعدم فرض السيطرة على الحرم الجامعي، مما استدعى تدخل الشرطة، مشيرًا إلى أن جامعات أخرى تواجه تحديات مماثلة.

وشدد على ضرورة أن يتحمل المسؤولون في الجامعات مسؤوليتهم في ضبط الأمن داخل مؤسساتهم، محذرًا من أن التهديدات الموجهة للزملاء وأعمال معاداة السامية تتجاوز نطاق حرية التعبير.

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة ضد حاملي التأشيرات الدراسية المتورطين في ترهيب الطلاب اليهود، مؤكدًا أنه سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.