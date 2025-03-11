ألمانيا: اشتعال النيران في شاحنة صهريج للوقود وترام جراء تصادمهما

(د ب أ)

اصطدمت شاحنة صهريج للوقود بترام في بلدة أوبشتات-فاير شمال مدينة كارلسروه الألمانية.

وأفادت الشرطة بأن النيران اشتعلت في كلتا المركبتين، مما أدى إلى تصاعد سحابة دخان كثيفة في الهواء. ولم يحدد المتحدث باسم الشرطة في البداية ما إذا كانت هناك إصابات.

ووفقًا للمعلومات الأولية، وقع الاصطدام في وقت مبكر من بعد الظهر حوالي الساعة 14:15 على الطريق المحلي 552 قرب مدخل بلدة تسويترن.

ولم تتضح بعد الأسباب الدقيقة للحادث، كما لم تقدم الشرطة تفاصيل محددة عن حجم الأضرار.

وأوضح المتحدث أن "الطريق 552 مغلق حاليًا في كلا الاتجاهين لأعمال التحقيق في الحادث وعمليات الإنقاذ".

وأضاف أن الشرطة والإطفاء وخدمات الإنقاذ تعمل بقوات كبيرة في الموقع.