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مسؤولون باكستانيون: انفصاليون هاجموا قطارا ومصير مئات الركاب على متنه غير واضح

05:09 م الثلاثاء 11 مارس 2025

باكستان

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(أ ب )

قال مسؤولون في باكستان إن انفصاليين هاجموا قطار ركاب داخل نفق وزعموا احتجاز أكثر من 100 رهينة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للوصول إلى المنطقة النائية. ولم يتضح حتى الآن مصير ما يقدر بنحو 500 راكب كانوا على متنه.

وقال المسؤولون إن المهاجمين فجروا خط السكة الحديدية في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب البلاد، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس الأمنيين على متن القطار.

وكان القطار متجها من كويتا عاصمة الإقليم إلى مدينة بيشاور شمالي البلاد عندما تعرض للهجوم في منطقة بولان، وفقا لما صرح به شهيد ريند المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

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باكستان هجوم علي قطار ركاب السلطات الباكستانية
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