ترامب يوجه بزيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 25%

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر توجيهاته لوزير التجارة بفرض زيادة إضافية بنسبة 25% على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة سترتفع اعتبارًا من الثاني من الشهر المقبل، ما لم تقم كندا بإلغاء رسومها الجمركية.

وأضاف ترامب أن الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم الكندية ستصل إلى 50% بدءًا من الأربعاء، مطالبًا كندا بالتخلي الفوري عن رسومها الجمركية على الولايات المتحدة.

وختم تصريحاته بالقول إن الحل الوحيد للأزمة مع كندا هو أن تصبح الولاية الأمريكية رقم 51.