فرنسا ترحب بالاتفاق بين السلطات السورية وقوات "قسد"



وكالات



رحبت فرنسا بالاتفاق الذي تم توقيعه بين السلطات السورية المؤقتة وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي.



وقالت الخارجية الفرنسية، إن الاتفاق السياسي في سوريا خطوة إيجابية نحو حل تفاوضي وسلمي لتوحيد سوريا ودمج الأكراد في عملية الانتقال السياسي.



وأضافت أن فرنسا ستواصل جهودها لتسهيل الحوار بين السلطات الانتقالية وشركائها الأكراد في شمال شرق سوريا وفق التزامها منذ بداية عملية الانتقال.



وأعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".



ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، أمس الإثنين، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".



وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه "بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".