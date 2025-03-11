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لجنة تقصي الحقائق السورية: تراجع الانتهاكات واستمرار التحقيقات لتحديد المتورطين

03:52 م الثلاثاء 11 مارس 2025

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وكالات

قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق السورية إنه منذ بداية تشكيل اللجنة، بدأ تسجيل تراجع ملحوظ في الانتهاكات.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن اللجنة تعمل حاليًا على تحديد هوية الضحايا والمسؤولين عن الانتهاكات، مشيرا إلى أنهم بصدد وضع منهجية ومعايير دقيقة لإجراء الفحص والتحقيق.

وأكد المتحدث أن رئاسة الجمهورية قد دعت جميع الجهات الحكومية للتعاون مع اللجنة في أعمالها، موضحا أن اللجنة ستستمع إلى كافة الأطراف المعنية بالانتهاكات لضمان الشفافية والعدالة في التحقيقات.

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لجنة تقصي الحقائق السورية
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