فون دير لاين: لقد ولى "زمن الأوهام" بشأن الدفاع الأوروبي

ستراسبورج- (د ب أ)

سعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على الدعم لطموحاتها في إعادة تسليح أوروبا.

وقالت فون دير لاين في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "بعد نهاية الحرب الباردة، اعتقد البعض أنه يمكن دمج روسيا في البنية الاقتصادية والأمنية لأوروبا، فيما أعرب آخرون عن أملهم في أن نتمكن من الاعتماد على حماية أمريكا الكاملة إلى أجل غير مسمى".

وأضافت فون دير لاين: "لقد ولى زمن الأوهام الآن".

وقالت فون دير لاين إن "أوروبا مدعوة إلى أن تتحمل قدرا أكبر من المسؤولية عن دفاعها، ليس في المستقبل البعيد، ولكن اليوم بالفعل، وليس بخطوات تدريجية، ولكن بالشجاعة التي تتطلبها الأوضاع. نحن بحاجة إلى زيادة في الدفاع الأوروبي، ونحن بحاجة إلى ذلك الآن".

وأعربت رئيس المفوضية عن أملها في أن يتمكن صندوق جديد بقيمة 150 مليار يورو (5ر163 مليار دولار)، فضلا عن إعفاء مؤقت لبعض الاستثمارات الدفاعية من القيود الصارمة على الديون والعجز في التكتل بالإضافة إلى تدابير أخرى، من جمع نحو 800 مليار يورو.

وشددت فون دير لاين في خطابها على "الآثار الإيجابية" للاستثمارات على الاقتصاد الأوروبي وقدرته التنافسية.

وقالت فون دير لاين إن الاستثمارات: "ستشمل إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة والتي ستكون ضرورية، مما سيخلق فرص عمل جيدة هنا في أوروبا"، مضيفة أن التأثيرات الإيجابية سوف تشعر بها القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع الدفاع.

وتابعت فون دير لاين "معا، لدينا الحجم لردع أي دولة معادية، كما أننا لدينا القوة الاقتصادية. والآن، أخيرا، لدينا الإرادة السياسية أيضا".





