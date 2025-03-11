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أمريكا: المفاوضات مع أوكرانيا في السعودية تسير بشكل جيد

03:34 م الثلاثاء 11 مارس 2025

امريكا

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وكالات


قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في جدة بالمملكة العربية السعودية تسير بشكل جيد.


ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله إن أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار جزئيًا يمكن مراقبته في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفًا " ثم نرى كيف سيرد الروس".


وذكر المصدر، أن وقف إطلاق النار الجزئي سيشمل الضربات الجوية بعيدة المدى والهجمات في البحر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للهدنة غير واضح.


وانطلقت، اليوم الثلاثاء، المحادثات عالية المخاطر بين أوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.



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أمريكا أوكرانيا مايك والتز
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