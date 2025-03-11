وزير الخارجية يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي جهود تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الثلاثاء 11 مارس، السيدة أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في تسوية النزاعات وتعزيز الحلول السلمية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف. كما استعرض الدور المصري في دعم الاستقرار من خلال الوساطات الدبلوماسية، مشيرًا إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بدول القرن الأفريقي.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، رحب عبد العاطي بزيارة المبعوثة الأوروبية إلى بورسودان، وأكد أهمية احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مشددًا على دعم مصر للمبادرات الهادفة إلى إنهاء النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما تناولت المباحثات أهمية دعم استقرار الصومال، وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية، حيث شدد عبد العاطي على أن أمن البحر الأحمر يمثل أولوية استراتيجية لمصر، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.

من جانبها، أكدت المبعوثة الأوروبية تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري المحوري في القضايا الإفريقية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون مع مصر في دعم استقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.